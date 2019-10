Papenburg. Nach 27 Jahren schließt sich der Kreis: Alfons „Alo“ Weusthof kehrt als Fußballtrainer nach Papenburg zurück. Soll Blau-Weiß vor dem Abstieg aus der Landesliga bewahren. Dass sein damals unrühmlicher Abgang nachhallt, glaubt der 61-Jährige nicht.

