Lingen. Riesenjubel in der Emslandarena: Dort haben die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Samstagabend ihre Niederlagenserie gestoppt. Mit 33:30 (16:12) siegte der Aufsteiger gegen den SC DHfK Leipzig. Nach sieben Pleiten in Serie der erste Punktgewinn überhaupt für die HSG.

Zweimal hatte Leipzig in den letzten Wochen gegen die HSG gespielt – einmal in der Vorbereitung und einmal im Pokal. Beide Male verlor Nordhorn-Lingen: „Die Ergebnisse aus dem Vorbereitungsspiel gegen Nordhorn oder in der zweiten Pokalrunde spielen morgen gar keine Rolle mehr“, hatte Leipzigs Trainer André Haber am Freitag extra betont. Und er sollte Recht behalten.

Der Aufsteiger begann vor 2775 Zuschauern so gut wie noch nie. Im Tor fing die HSG diesmal mit Bart Ravensbergen an, der nach 38 Sekunden gleich den ersten Wurf von Marko Mamic abwehrte und nach einer guten Viertelstunde bereits fünf Paraden, darunter ein Siebenmeter, auf dem Konto hatte. In der zweiten Hälfte gelang Ravensbergen sogar Wurf ins leere Gästetor.

Auf der Gegenseite erzielte Julian Possehl aus dem Rückraum das erste Tor der Begegnung. Ein Führungstreffer, der die Richtung vorzugeben schien. Nach 7:15 Minuten nahm Leipzigs Trainer beim Stand von 5:3 für Nordhorn-Lingen seine erste Auszeit.

Im Anschluss erzielte auch Nicky Verjans aus dem Rückraum seinen ersten Treffer nach der Rückkehr in die 1. Bundesliga. Der 32-jährige Niederländer gehörte zu den HSG-Spielern, die vor zehn Jahren den Abstieg miterleben mussten.

Leipzig-Coach sauer

„Ihr seid immer noch nicht wach. Wir sind immer noch nicht da“, fluchte Haber in der zweiten Halbzeit. Der Leipzig-Coach forderte geduldiges Spiel von seiner Mannschaft. Doch die Gäste konnten die Partie nicht mehr drehen. In der 43. Minute war Leipzig wieder bis auf ein Tor dran – 21:20. Das Spiel drohte zu kippen. Doch die HSG Nordhorn-Lingen behielt die Nerven.

Verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen Philipp Vorlicek und Alex Terwolbeck. Ebenfalls nicht zum Kader gehörten Dennis Bartels und Levin Zare.

Anzeige Anzeige

Bei den Leipzigern fiel neben Kreisläufer Alen Milosevic und Spielmacher Niclas Pieczkowski mit Rückraum-Shooter Philipp Weber (Fersenprobleme) ein weiterer Nationalspieler aus.

Donnerstag in Kiel

Bereits am kommenden Donnerstag steht die nächste Partie. Dann stellt sich das Sveinsson-Team um 19 Uhr beim THW Kiel vor.