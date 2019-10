Hamm. Ihre Stärke unter Beweis gestellt haben die Sportakrobatinnen des KTV Lingen bei der Rheinisch-Westfälischen Meisterschaft in Hamm. Eine Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen waren am Ende die Ausbeute des KTV.

Rund 100 Sportler aus zwölf Vereinen waren angereist, um ihren Leistungsstand zum Saisonende zu vergleichen. Mit zwei Formationen im Nachwuchs und neun Formationen in der höchsten Leistungsklasse war der KTV Lingen der am stärksten repräsentierte Verein. Von den Jüngsten, den Schülern, wurden zwei Küren unterschiedlicher Leistungscharakteristika gefordert: eine Balance- und eine Dynamik-Übung. Die Vollklasse hingegen trat nur mit einer Kombi-Übung an, in der Balance- und Dynamik-Elemente kombiniert werden. Üblicher Weise haben die Sportler nur im Finale der Deutschen Meisterschaft die Chance, diese Kür zu präsentieren.

Überzeugende Darbietung

In der Meisterklasse, der anspruchsvollsten Kategorie der Vollklasse, gelang dem Geschwister-Paar Mara und Tine Wiesner ein großer Erfolg. Das Duo überzeugte mit einer sehr sauberen und ausdrucksstarken Darbietung ihrer anspruchsvollen Kür. Damit sicherten sie sich souverän Gold und den Titel des Rheinisch-Westfälischen Meisters.

Silber gab es bei den Jugend-Paaren für Kim Janssen und Pia Krieger, unmittelbar vor ihren Vereinskollegen Pauline Pache und Ella Winter, die mit Bronze ausgezeichnet wurden. Melanie Hild erturnte sich mit Carla Becker einen vierten Platz.

Erfolgreiche Platzierungen

Auch die Leistungsspitze der Jugend-Gruppen wurde fast ausschließlich vom KTV besetzt. Josephine Krieger, Emma Wenning und Jana Winter landeten auf dem zweiten Rang vor Linn Wollschläger, Lara Heidenreich mit Laureen Schneider und Kim Janssen, Anouk Janssen mit Pia Krieger, die in dieser Reihenfolge siegten. Bei den Schülern gelang Anna Lübben mit Antonia Lager Rang zwei.

In der Nachwuchs Klasse bis 14 Jahre erreichten bei dem Vergleichswettkampf Ida Fels und Vera Gaas Silber, Lya Breuer, Angelina Köpplin und Julia Scherer Bronze.

Saisonabschluss in der Kiesberghalle

Die betreuenden Übungsleiter Imke Wortmann, Nele Ostermann und Rabea Spieß waren sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge. „Diese Meisterschaft war nochmal eine gute Gelegenheit für alle Vereine unseres Verbandes, die Leistungen ihrer Formationen zu begutachten, um eine Auswahl für die jeweilige Vereinsmannschaft zu treffen.“ Am 23. November wird der KTV Lingen zum Saisonabschluss die Mannschaftsmeisterschaften des Landesverbandes in der Kiesberghalle der Friedensschule ausrichten. Die Vorbereitungen für diesen Vergleich der Leistungsspitze laufen bereits auf Hochtouren.

Debüt für Kampfrichter

Katja Dust, Kathrin Kahlert, Nicole Krämer und Christina Koch aus dem Trainerteam des KTV bildeten einen Teil der ehrenamtlichen Jury. Sie freuten sich über die Unterstützung durch vier neu ausgebildete Kampfrichter: Emely Schoppe, Hannah Eilermann, Maria Daum und Michelle Krieger gaben auf dem Wettkampf ihr erfolgreiches Debüt.