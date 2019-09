Lingen. Obwohl die Leichtathletik nicht zu den Wassersportarten zählt, konnte man am Sonntag im Lingener Emslandstadion bei den Ems-Vechte-Team-Meisterschaften der U-12- bis U-16-Jugend diesen Eindruck gewinnen. Erfolgreichster Verein war die LG Papenburg-Aschendorf.

Trotz Dauerregens, stürmischer Böen und herbstlicher Temperaturen präsentierten die Gastgeber vom VfL Lingen den Nachwuchsathleten aus der Region einen würdigen Abschluss der aktuellen Sommer-Saison.

Bei den gemeinsamen Meisterschaften der Leichtathletik-Kreisverbände der Grafschaft Bentheim und des Emslands war die LG Papenburg-Aschendorf am erfolgreichsten. Mit vier Gold- und drei Silbermedaillen in den Meisterschaftswettbewerben verwiesen sie die LG Emstal Dörpen (1/3/1), den SV Bawinkel (1/-/1) und die Startgemeinschaft Lingen-Meppen-Werlte (1/-/1) deutlich auf die Folgeränge im Medaillenspiegel.

Auch bei den U-12-Mädchen der Wertungsgruppe 1, dem mit sechs Teams größten Starterfeld der Meisterschaften, hatte der Papenburger Nachwuchs die Nase vorn. Mit 4624 Punkten wurden Maja Kube, Stella Tolksdorf, Anna-Lena Renner, Sophie Suermann, Emma Kaltwasser, Mara Beckefeld und Leonie Suermann (alle LG Papenburg-Aschendorf) neue Ems-Vechte-Teammeisterinnen. Den zweiten Platz sicherte sich der LAV Meppen (4416 Pkt.) vor dem SV Bawinkel (3966 Pkt.). Trotz der widrigen Witterungsbedingungen steigerten die Teams aus Papenburg und Meppen ihre bisherigen Bestleistungen noch einmal deutlich und führen nun auch die niedersächsische Bestenliste ihrer Altersklasse an.

Viel Spannung bei den U-14-Mädchen

Den spannendsten Titelkampf boten indes die U-14-Mädchen in der Wertungsgruppe 2. Mit nur 18 Zählern Vorsprung verwies das Team der LG Emstal Dörpen (6050 Pkt.) mit Mayra Wessels, Mara Hermes, Anna Frericks, Lea Düthmann, Hilke Hempen, Mieke Wübben und Jette Terhorst die Konkurrentinnen der LG Papenburg-Aschendorf (6032 Pkt.) auf den Vizerang.

Weitere Ems-Vechte-Team-Meister wurden U-14-Mädchen der Startgemeinschaft Lingen-Meppen-Werlte (2809 Pkt.) in der Wertungsgruppe 3 und die U-16-Mädchen der LG Papenburg-Aschendorf (4784 Pkt.). Bei den U-12-Jungen sicherten sich der SV Groß Hesepe (3669 Pkt.) in der Wertungsgruppe 1 und der VfL Lingen (2355 Pkt.) in der Wertungsgruppe 2 die Titelehren. Die beiden Jungen-Teams der LG Papenburg-Aschendorf komplettierten mit 3142 Punkten in der U-14-Jugend und 4574 Punkten in der U-16-Jugend die erfolgreiche Titelsammlung der Fehnstädter.