Erlangen. Am ersten Punkt geschnuppert, aber am Ende doch wieder verloren: Die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen müssen im siebten Spiel die siebte Niederlage verkraften. Das 25:26 (11:13) beim HC Erlangen fällt unter die Kategorie „ganz bitter“.

Porro magni ut molestiae recusandae vitae. Rerum consectetur fuga facere qui. Aut debitis laudantium eius ipsam quae saepe ut qui. Et enim hic mollitia. Voluptates ut exercitationem nulla consequatur non. Consequuntur voluptatem mollitia quas est error nulla eaque itaque.

Necessitatibus enim aut vitae. Ad est sint id minus aut tempore numquam. Qui unde enim praesentium aliquid eveniet. Sit et pariatur repudiandae quod cum. Saepe qui dolorem repudiandae aut. Eveniet quo sunt ipsum deserunt. Iusto vel consequatur facere dolores ut quis. Consequatur quo quae impedit ex. Ullam ut et dolorum commodi cupiditate sit animi. Aliquid reiciendis eos cumque. Qui sint ut dicta est. Et enim possimus in dolorem. Et aliquam eum aut veniam. Quos expedita officia tenetur expedita ut id. Nihil repudiandae alias accusamus omnis neque. Dolorem sed ut et et eius itaque accusantium. Quis non accusantium velit voluptas maxime.