Dohren . Am 12. Oktober steigt der traditionelle Saisonabschluss in Dohren: Beim internationalen Flutlichtrennen auf dem Eichenring werden die stärksten deutschen Speedwayfahrer gegen eine Auswahl von internationalen Topstars antreten. „Es ist definitiv das stärkste Fahrerfeld in der 39-jährigen Vereinsgeschichte“, sagt Vorsitzender Tobias Kroner.

