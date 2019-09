Meppen. Vor dem offiziellen Ende der Sommersaison erwartet die emsländischen Leichtathleten an diesem Wochenende noch einmal ein randvolles Wettkampfprogramm.

Bereits am Freitagabend findet im Papenburger Waldstadion das 29. Flutlicht-Sportfest statt. Am Sonntag kämpfen die Nachwuchsathleten der U-12- bis U-16-Jugend um die Team-Ems-Vechte-Meistertitel im Emslandstadion in Lingen. Zur gleichen Zeit starten die Osterbrocker Werfer bei den Deutschen Meisterschaften des LSW Spezialsport in Heuchelheim (Rheinland-Pfalz).

Fast 300 Leichtathleten aus insgesamt 60 Vereinen wollen sich mit mehr als 500 Disziplinstarts beim 29. Flutlicht-Sportfest der LG Papenburg-Aschendorf aus der Sommersaison verabschieden. Neben vielen heimischen Leichtathleten sorgen vor allem die zahlreichen Aktiven aus den Nachbarkreisen, sowie aus ganz Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bremen und den Niederlanden für das überregionale Flair der Veranstaltung. Mit 31 Startern ist die 5000 Meter Distanz der Männer-Hauptklasse die teilnehmerstärkste Disziplin des Abends.

Um die letzten Meistertitel der Sommersaison geht es indes am Sonntag in Lingen. Über 200 Leichtathleten kämpfen um die Team-Ems-Vechte-Titel der U-12- bis U-16-Jugend im Emslandstadion.

Allein zehn der 26 startenden Teams schickt dabei die LG Papenburg-Aschendorf in den verschiedensten Altersklassen und Wertungsgruppen ins Rennen. Mit sieben Teams ist die Wertungsgruppe 1 der U-12-Mädchen der teilnehmerstärkste Wettbewerb der Meisterschaften.

Auf Bestleistungen hoffen auch die Osterbrocker Werfer am Sonntag in Heuchelheim (Rheinland-Pfalz) bei den Deutschen Meisterschaften im Steinstoßen und Schleuderball. Insgesamt vier Athleten des SC Osterbrock stellen sich auf dem ATB Sportgelände der nationalen Konkurrenz und wollen ein gehöriges Wort bei der Titelvergabe mitreden. Allen voran Johannes Dickebohm, der als klarer Favorit in der Altersklasse M30 durchaus berechtigte Chancen hat sich auch die nationalen Titel im Schleuderball und im Steinstoßen der Männer Hauptklasse zu sichern. Silas Krone, Harald Kuhr und Ullrich Krone komplettieren das Osterbrocker Starter-Quartett.