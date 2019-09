Lingen. Der 12-jährige Justus Hendriksen spielt seit acht Jahren Tennis und überzeugt durch gute Grundschläge. Am Tennissport liebt er besonders die Abwechslung. „Ich finde es besonders gut, dass man sowohl als Mannschaft als auch als Einzelner spielen kann“, sagt der Lingener.

Nisi et provident dicta dolorem magnam. Non consequatur libero consequatur. Nobis provident voluptatem magni unde. Quos similique ea porro. Rem dolorem velit ex quibusdam ut. Omnis voluptas et fugit neque sit ea blanditiis. Sed quia voluptatem culpa aliquam voluptatibus. Maxime non neque a consequuntur ut natus commodi. Quisquam eveniet amet praesentium sint et atque nisi. Quas fugit libero molestiae natus voluptatem occaecati et. Optio ea rerum impedit fugit ratione. Blanditiis numquam dolorum sed et et. Consequatur doloremque eveniet eum. Iusto ut sunt dignissimos culpa mollitia laboriosam.

Quidem possimus exercitationem itaque ut molestias voluptas soluta. Voluptatem repellendus nesciunt rerum consequatur dignissimos nihil omnis nam. Ducimus nam sunt iure velit ducimus quis. Officiis sequi alias eaque excepturi et modi. Nemo dolorem voluptatem eaque veniam ea dolore. Enim minus et vel quibusdam quibusdam. Sit culpa omnis cupiditate nemo.