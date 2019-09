Meppen. Drei Siege und drei Niederlagen lautete am Wochenende die Bilanz der ranghöchsten Handballnachwuchsteams.

Oberliga-Vorrunde, männliche A-Jugend: Nach drei Partien sieglos am Tabellenende steht die HSG Nordhorn, die ihre Spiele in Lingen, Lohne und Nordhorn austrägt. Das Team, das von Bundesligaspieler Lasse Seidel trainiert und von Kai Berensen und Thorsten Schwarz ergänzt wird, kassierte am Samstag eine 25:31-Niederlage bei der HSG Delmenhorst.

Landesliga, männliche A-Jugend: Mit der ersten Niederlage kehrte der TV Meppen aus Marienhafe zurück. Das Team von Trainergespann Frank Hanzlik/Andreas Schneiders unterlag bei TuRa mit 30:36.

Landesliga, männliche B-Jugend: Ebenfalls verloren hat die B-Jugend des TV Meppen. 26:36 hieß es für die Mannschaft von Trainer Holger Drees bei der HSG Osnabrück.

An der Tabellenspitze steht die SG Lingen-Lohne. Trainer Steffen Kaczemirzk freute sich über einen 29:15-Erfolg beim OHV Aurich II.

Oberliga-Vorrunde, weibliche C-Jugend: Seinen ersten Sieg feierte der TV Meppen in seinem dritten Spiel. Die Truppe von Coach Jörg Strothmann behauptete sich mit 32:22 beim TV Cloppenburg. Der kompakten Abwehr und dem wuchtigen Tempohandball hatte die Mannschaft des Gastgebers laut Strothmann nur wenig entgegenzusetzen.

Oberliga, männliche C-Jugend: Erstmals als Sieger das Parkett verlassen hat die SG Lingen-Lohne. Beim VfL Horneburg siegte das Team von Trainer Milenko Knezevic mit 34:30. Anders als in den beiden ersten Spielen stimmte nach Angaben von Stefan Mars die Einstellung, die Teamleistung und der Wille zum Kampf über die gesamte Spielzeit. "Körperlich waren die Jungs aus Lingen und Lohne weit überlegen und konnten im Spielverlauf diesen Vorteil oft auch ausspielen", bilanzierte er. Aber auch das Zusammenspiel der einzelnen Mannschaftteile sei viel besser gelungen als zuletzt. "Darauf kann sehr gern aufgebaut werden."