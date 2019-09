Haslünne. Denkbar knapp mit 28:29 (15:11) haben die Verbandsliga-Handballer des TuS Haren das Auswärtsspiel bei der HSG Heidmark verloren. Die HSG Haselünne/Herzlake setzt sich im Heimspiel der Landesklasse gegen die HSG Osnabrück II 30:27 (15:17) durch.

Verbandsliga, Herren: Die Harener kassierten im zweiten Auswärtsspiel die zweite Niederlage, die allerdings wesentlich knapper ausfiel als die 15:32-Auftakt-Schlappe beim VfL Fredenbeck II.



In dem spannenden Duell erwischte die Mannschaft von Trainer Martin de Hoop den besseren Start. Im ersten Durchgang musste sie dem Gastgeber im Sportzentrum Fallingbostel nur beim Stand von 4:5 (8.) den Vortritt lassen. Auch dank des erneut auftrumpfenden Stefan Sträche, der 15 Tore warf und alle sechs Siebenmeter verwandelte, bauten die Emsländer ihren Vorsprung aus. Nach einem Vier-Tore-Lauf führten sie 13:8. Zur Pause hieß es 15:11.

Im zweiten Durchgang mussten die Emsländer ohne den disqualifizierten Sven Mrotzek auskommen. In der dramatischen Schlussphase musste nach der dritten Zeitstrafe in knapp zehn Minuten auch Jan Robben zuschauen. Auf der Gegenseite wurde der fünffache Torschütze Paul Grittner disqualifiziert. Harens Fünf-Tore-Vorsprung schmolz dahin. Beim 21:21 (45:45) glich Heidmark erstmals wieder aus. Beim 23:24 (51:05) geriet der TuS in Rückstand. Der Gast steckte jedoch nicht auf, glich beim 27:27 (57:43) und beim 28:28 durch Christopher Beimesche 40 Sekunden vor dem Ende aus. Doch sechs Sekunde vor dem Schlusspfiff gelang Heidmark der Siegtreffer. Eine bittere Niederlage für Haren.

Landesklasse, Herren: Den zweiten Heimsieg hat die Mannschaft von Trainer Christoph Möller und Christoph Grote gegen die HSG Osnabrück II einfahren. In einer ansehnlichen Partie waren zunächst die Gäste tonangebend, schnell führten sie mit 5: 1. Die Gastgeber dagegen begannen nervös und mussten nach einer Kopfverletzung von Nils Janning umstellen. Der vor der Deckung spielende Patrick Lampe verunsicherte die Angreifer der Osnabrücker in ihren Abläufen zunehmend. „Trotzdem fangen wir uns in der ersten Hälfte noch zu viele einfache Treffer,“ monierte Trainer Möller zur Halbzeit, als sein Team mit zwei Toren hinten lag.

Eine weitere Variante in der Abwehr brachte den Gastgeber in die Erfolgsspur. In der 35 Minute erzielte Robin Koopmann erstmals die Führung (19:18) für Haselünne/Herzlake. Danach lag der Gast nur noch beim 21:20 (40.) vorn. Die Begegnung blieb spannend bis zum Schluss. Der zwischenzeitliche Vier-Tore-Vorsprung schmolz bei einem Drei-Tore-Lauf des Gastes auf 27:26 (54.) zusammen. Die mit sieben Treffern erfolgreichsten Schützen Lucas Möller und Robin Koopmann agierten im Zusammenspiel überragend, sodass am Ende ein knapper, aber verdienter Sieg heraussprang.