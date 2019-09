Für Nina Längert und Co. beginnt am Wochenende die Saison mit zwei Auswärtsspielen. Foto: Scholz

Bawinkel. In der Tischtennis-Damenoberliga hat der SV Bawinkel zum Saisonauftakt zwei Auswärtsspiele zu absolvieren und trifft dabei am Samstag um 13 Uhr auf den TSV Watenbüttel und am Sonntag im 11 Uhr auf den RSV Braunschweig II.