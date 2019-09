Das Projekt InduS (Inklusion durch Sport im Emsland) wurde im September 2013 ins Leben gerufen. Beteiligt sind die drei großen emsländischen Einrichtungen der Behindertenhilfe – das Christophorus-Werk in Lingen, das St.-Lukas-Heim in Papenburg und das St.-Vitus-Werk in Meppen. Ziel ist es, die Integration von Menschen mit Behinderung in die örtlichen Vereine, Verbände und sozialen Netzwerke in den Bereichen Sport und Freizeitgestaltung zu gewährleisten. Finanziell beteiligt sind der Landkreis Emsland, die Städte Lingen, Meppen und Papenburg sowie die Sporthilfe Emsland und die Lotto-Sportstiftung.



Mittlerweile betreiben viele emsländische Sportvereine ein inklusives Sportangebot. Für die Vereine aus dem Altkreis Lingen war Inklusion bereits vorher ein Thema. Gab es dort doch die Initiative „LinaS – Lingen integriert natürlich alle Sportler“.

Ausgetragen wurden die Partien auf E-Jugend-Spielfeldern. Gespielt wurde auf Jugendtore. Vor jedem Spiel stimmten die Trainer untereinander die Anzahl der Spieler ab. Beliebig oft konnte ein- und ausgewechselt werden. Die Spielzeit betrug 1 x 15 Minuten. Geleitet wurden die Begegnungen von Jungschiedsrichtern der gastgebenden Vereine.

Am Ende wurde ein Sieg immer mit 1:0 gewertet, egal, wie hoch der Erfolg tatsächlich ausgefallen war. Die Tordifferenz spielte keine Rolle. Bei Punktgleichheit wurden die Mannschaften aus denselben Tabellenplatz gesetzt.