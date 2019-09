Twist. Mit zum Teil sehr starken Zeiten und einer soliden Breite eröffneten die emsländischen Schwimmer im Hallenbad Twist die Meisterschaftssaison auf der Kurzbahn. Dabei glänzte neben dem SV Haren vor allem der TV Meppen, der mit seinen Männern einen neuen Kreisrekord über 4 x 50 m Freistil aufstellte.

Durch eine auf Topniveau schwimmende Marcia Niemeyer, die die Titel über 50 m Freistil, Rücken und Schmetterling gewann, sowie einem beständigen Claas Robben sicherte sich der Schwimmverein Haren acht offene Titel – darunter vier Staffelerfolge. So gingen auch die Pokale für die besten Einzelleistungen der Titelkämpfe an die beiden Schifferstädter Aushängeschilder. Die 15-jährige Niemeyer erhielt 663 Punkte für ihre Leistung über 50 m Freistil in 26,64 Sekunden, katapultierte sich wieder in die deutsche Nachwuchsspitze und schwamm die offene DM-Norm. Für den 19-jährigen Robben gab es 590 Punkte über 24,15 Sekunden ebenfalls im Freistilsprint.



Allerdings legte Felix Berling vom TV Meppen als Startschwimmer der Rekordstaffel mit persönlicher Bestzeit von 23,84 Sekunden noch einen drauf. Die wurde aber laut Ausschreibung nicht als beste Einzelleistung gewertet. Damit belegt der 17-Jährige zurzeit Platz zwei der DSV-Jahrgangsbestenliste. Zudem sicherte sich Berling den offenen Titel über 50 m Brust in 31,03 Sekunden und 100 m Lagen (1:03,18 Min.). Am Kreisrekord von 1:44,49 Minuten, den die Kreisstädter den Sigiltra-Schwimmern aus Sögel entrissen, waren noch Justus Volmer, Jos Rodekirchen und Henning Menke beteiligt. Lokalmatador Hendrik Schmitz vom SC Twist zeigte sich wieder als bester Schmetterling (26,04) und Rückenschwimmer (27,88 Sek.) über 50 m.

Bei den Frauen imponierte noch Sarah Deters vom Haselünner SV, die die 50 m Brust in Abwesenheit von Nicole Heidemann (TV Meppen) und Larissa Scherpe (WV Papenburg) gewann, sowie die 100 m Lagen (1:09,23 Min.) für sich entscheiden konnte. Allerdings gab es über diese Strecke noch eine schnellere Frau: Sarah Dall aus Geeste, die außerhalb der Kreiswertung und seit kurzem für Kopfsprung Köln startete und sogar mit neuem Trainer angereist war. Die 20-jährige Sportstudentin schlug zwei Zehntel früher an und überzeugte auch beim Rückensprint mit 31,87 Sekunden knapp vor ihrer ehemaligen Kreiskonkurrentin Niemeyer.

In der inoffiziellen Nachwuchswertung der Kreisjahrgangsmeister lagen mit dem TV Meppen (18 Titel), dem SV Haren und Concordia Emsbüren (beide 17) sowie dem Wasserfreunden Dalum (16) vier Klubs fast auf gleichem Niveau. Die guten Bilanzen der Emsbürener und Dalumer Schwimmer sind stark vom jüngeren Nachwuchs geprägt und dokumentieren die besondere Förderung. Dabei stachen Felix Berling und Isaak Wellmer bei den Kreisstädtern mit dem Maximalerfolg von fünf Titeln sowie Marcia Niemeyer und Claas Robben bei den Harenern heraus. Für die Emsbürener standen mit dem zwölfjährigen Fabio Berendes, der ein Jahr jüngeren Finja Kruthoff und dem erst neunjährigen Matthis Hennekes gleich drei Talente ganz oben auf dem Podest.

Ergebnisse der Schwimm-Kreismeisterschaften Die Jahrgangsmeister, Platzierten und Altersklassensieger bei den Kreismeisterschaften im Sprint im Hallenbad Twist (F=Freistil, B=Brust, R=Rücken, S=Schmetterling, L=Lagen; AK=Masters-Altersklasse): TV Meppen (18 Titel/9 Vize/16 Bronze/5 AK-Meister): Carolin Mann (09): 3. 50 m S 0:50,53; 3. 100 m L 1:46,50. Felix Berling (02): 1. 50 m B 0:31,03; 1. 50 m F 0:24,40; 1. 50 m R 0:30,56; 1. 50 m S 0:27,63; 1. 100 m L 1:03,18. Fiona Schwering (05): 1. 50 m B 0:44,18; 3. 50 m F 0:34,97; 3. 50 m R 0:42,32; 3. 50 m S 0:40,30; 2. 100 m L 1:26,95. Greta Moorkamp (09): 1. 50 m B 0:47,50; 3. 50 m F 0:39,00; 1. 50 m R 0:46,81; 1. 50 m S 0:45,94; 1. 100 m L 1:37,17. Isaak Wellmer (06): 1. 50 m B 0:46,70; 1. 50 m F 0:32,88; 1. 50 m R 0:36,49; 1. 50 m S 0:36,90; 1. 100 m L 1:23,50. Jos Rodekirchen (04): 2. 50 m F 0:27,48; 2. 50 m R 0:32,05; 3. 50 m S 0:31,58; 3. 100 m L 1:12,21. Julia Ruiter (08): 3. 100 m L 1:32,58. Justus Volmer (02): 2. 50 m F 0:26,70; 3. 50 m R 0:33,70; 2. 50 m S 0:29,46; 2. 100 m L 1:11,19. Manfred Schild (AK 65/50): 1. 50 m B 0:39,99; 1. 50 m F 0:36,22; 1. 50 m S 0:44,53; 1. 100 m L 1:36,19. Philip Heymann (08): 1. 50 m B 0:48,38; 1. 50 m F 0:37,11; 1. 50 m R 0:43,11; 2. 50 m S 0:53,58. Rebekka Conen (02): 3. 50 m B 0:38,78; 3. 50 m F 0:31,04; 3. 50 m R 0:39,49; 3. 50 m S 0:34,08; 3. 100 m L 1:17,70. Sandra Geiger (AK 40/75): 1. 50 m F 0:30,55. Sophie Heymann (06): 2. 50 m F 0:32,04; 2. 50 m R 0:38,07. Zoe Jerzinowski (08): 3. 50 m S 0:44,66. SV Haren (17 Titel/19 Vize/12 Bronze): Claas Robben (00): 1. 50 m B 0:33,23; 1. 50 m F 0:24,15; 1. 50 m R 0:31,59; 1. 50 m S 0:27,09; 1. 100 m L 1:05,30. Emma-Christin Bartels (02): 2. 50 m B 0:38,26; 2. 50 m F 0:29,18; 2. 50 m R 0:35,87; 2. 50 m S 0:32,97; 2. 100 m L 1:15,05. Fynn Hopster (07): 3. 50 m B 0:48,44. Helena Mört (08): 2. 50 m R 0:42,23. Johanna Drees (04): 3. 50 m B 0:38,40; 3. 50 m R 0:36,64; 2. 50 m S 0:33,70; 3. 100 m L 1:14,75. Lara Kathmann (03): 2. 50 m R 0:35,71; 1. 50 m S 0:33,08; 2. 100 m L 1:18,37. Marcel Knevel (04): 1. 50 m B 0:35,38; 3. 50 m F 0:28,14; 3. 50 m R 0:33,28; 2. 50 m S 0:29,73; 2. 100 m L 1:10,74. Marcia Niemeyer (04): 1. 50 m B 0:36,59; 1. 50 m F 0:26,64; 1. 50 m R 0:31,91; 1. 50 m S 0:29,58; 1. 100 m L 1:10,71. Marie Schröer (01): 3. 50 m B 0:38,63; 2. 50 m F 0:30,44; 3. 50 m S 0:33,65; 1. 100 m L 1:14,61. Marius Hollen (04): 2. 50 m B 0:35,53; 1. 50 m F 0:26,58; 1. 50 m R 0:29,76; 1. 50 m S 0:29,46; 1. 100 m L 1:07,89. Mette Jüngerhans (08): 3. 50 m F 0:35,55; 3. 50 m R 0:42,80. Sarah Spaargaren (05): 2. 50 m F 0:33,72; 2. 50 m R 0:40,24; 2. 50 m S 0:38,47; 3. 100 m L 1:27,25. Sophia Mört (04): 2. 50 m B 0:38,29; 2. 50 m F 0:29,91; 3. 50 m S 0:33,89; 2. 100 m L 1:14,31. SV Concordia Emsbüren (17 Titel/3 Vize/7 Bronze): Anika Fritzen (10): 3. 50 m F 0:46,01; 1. 50 m R 0:53,13; 3. 100 m L 1:58,55. Ellen Tebbel (03): 3. 100 m L 1:21,09. Fabio Berendes (07): 1. 50 m B 0:36,29; 1. 50 m F 0:29,58; 1. 50 m R 0:34,37; 1. 50 m S 0:33,25; 1. 100 m L 1:13,39. Finja Kruthoff (08): 1. 50 m B 0:43,78; 1. 50 m F 0:35,12; 1. 50 m R 0:41,95; 1. 50 m S 0:40,35; 1. 100 m L 1:26,48. Jule Mödden (11): 2. 50 m B 1:01,30. Laura Vehns (07): 2. 50 m B 0:45,54; 3. 50 m F 0:33,53; 1. 50 m R 0:39,04; 3. 50 m S 0:38,28; 2. 100 m L 1:22,16. Matthis Hennekes (10): 1. 50 m B 0:51,34; 1. 50 m F 0:37,99; 1. 50 m R 0:49,92; 1. 50 m S 0:57,33; 1. 100 m L 1:47,27. Miriam Hackmann (09): 3. 50 m R 0:48,16. Viktoria Wilde (07): 3. 50 m B 0:46,73. SV Wasserfreunde Dalum (16 Titel/6 Vize/11 Bronze): Femke Hermeling (10): 3. 50 m B 0:55,46; 2. 50 m R 0:53,51; 2. 100 m L 1:56,11; Jette Hermeling (11): 1. 50 m B 0:56,17; 1. 50 m F 0:45,04; 1. 50 m R 0:53,70; Jonas Gügelmeyer (11): 1. 50 m B 0:50,89; 1. 50 m F 0:38,63; 1. 50 m R 0:45,85. Jonathan Tautz (08): 3. 100 m L 1:57,31. Julian Hoops (11): 3. 50 m B 1:29,18; 3. 50 m F 1:20,46; 3. 50 m R 1:27,56. Lina Altevers (05): 3. 50 m B 0:45,88; 1. 50 m F 0:31,24; 1. 50 m R 0:39,28; 1. 50 m S 0:36,48; 1. 100 m L 1:23,07. Lukas Jäckel (06): 3. 50 m B 0:49,36. Marie Gügelmeyer (06): 1. 50 m R 0:36,07; 1. 50 m S 0:35,42; 1. 100 m L 1:21,22. Marlon Stein (11): 2. 50 m B 0:59,83; 2. 50 m F 0:53,04. Sofie Gügelmeyer (07): 1. 50 m B 0:44,77; 2. 50 m F 0:32,12; 2. 50 m R 0:39,46; 1. 50 m S 0:35,91; 1. 100 m L 1:21,73. Vincent Liu (05): 3. 50 m B 0:46,12; 3. 50 m F 0:35,53; 3. 50 m S 0:50,19; 3. 100 m L 1:45,51. SV Sigiltra Sögel (14 Titel/11 Vize/7 Bronze/8 AK-Meister): Annalena Koop (01): 1. 50 m B 0:38,41; 1. 50 m F 0:29,84; 1. 50 m R 0:36,19; 1. 50 m S 0:32,70; 2. 100 m L 1:14,85. Dominic Harrington (09): 1. 50 m F 0:40,31; 2. 50 m S 0:50,47; 2. 100 m L 1:54,69. Edgar Volnenko (03): 1. 50 m B 0:34,83; 1. 50 m F 0:26,71; 1. 50 m R 0:32,60; 1. 50 m S 0:29,11; 1. 100 m L 1:09,10. Eric Haring (02): 2. 50 m B 0:35,10; 3. 100 m L 1:11,44. Franziska Robbers (AK 20/99): 1. 50 m F 0:30,72; 1. 50 m R 0:37,45; 1. 50 m S 0:36,06; 1. 100 m L 1:22,00. Jason Just (08): 3. 50 m F 0:39,81; 3. 50 m S 0:56,24; 2. 100 m L 1:50,55. Linus Resing (06): 3. 50 m F 0:36,92. Luisa Alekseev (06): 3. 50 m B 0:42,63. Maja Großer (00): 2. 50 m B 0:43,59; 1. 50 m F 0:30,06; 1. 50 m R 0:35,53; 1. 50 m S 0:33,11; 1. 100 m L 1:20,57. Marvin Lünswilken (03): 2. 50 m B 0:37,71; 2. 50 m F 0:29,59; 3. 50 m R 0:35,85; 2. 50 m S 0:34,08; 2. 100 m L 1:14,41. Philipp Weber (07): 2. 50 m B 0:48,34; 3. 50 m S 0:45,02. Reinhard Stegemann (AK 55/62): 1. 50 m B 0:37,14; 2. 50 m F 0:32,83; 1. 50 m R 0:39,83; 2. 50 m S 0:37,06; 1. 100 m L 1:20,45. Thorsten Großer (AK 45/72): 1. 50 m F 0:29,36. SV Wasserfreunde Völlen-Papenburg (10 Titel/8 Vize/7 Bronze): Alina Wagner (03): 2. 50 m B 0:40,43; 1. 50 m F 0:30,14; 1. 50 m R 0:34,16; 2. 50 m S 0:34,39; 1. 100 m L 1:14,53. Dennis Abheiden (05): 1. 50 m B 0:35,40; 1. 50 m F 0:28,60; 1. 50 m R 0:32,55; 1. 50 m S 0:33,35; 1. 100 m L 1:10,95. Florian Hillebrand (02): 3. 50 m B 0:37,66; 3. 50 m F 0:27,42; 3. 50 m S 0:31,24. Henrik Grote (08): 3. 50 m B 0:55,04; 2. 50 m F 0:37,65; 2. 50 m R 0:48,30; 1. 50 m S 0:51,49; 1. 100 m L 1:43,69. Jonas Freymuth (03): 3. 50 m B 0:40,41; 3. 50 m F 0:29,66; 2. 50 m R 0:35,62; 3. 100 m L 1:16,81. Lars Keiser (10): 2. 50 m B 0:51,43; 2. 50 m F 0:49,77; 2. 50 m R 1:02,89. Schwimmclub Twist (9 Titel/24 Vize/16 Bronze/3 AK-Meister): Ebba Kappen (11): 3. 50 m F 0:55,42; 3. 50 m R 0:58,28. Eva Schmitz (00): 2. 50 m F 0:33,01; 2. 50 m R 0:36,44; 2. 50 m S 0:34,26; 3. 100 m L 1:24,61. Eydan van Aken (06): 2. 50 m B 0:48,24; 2. 50 m F 0:35,82; 2. 50 m R 0:40,85; 2. 50 m S 0:42,47; 2. 100 m L 1:31,20. Fabienne Plaß (01): 2. 50 m B 0:38,47; 3. 50 m F 0:32,04; 2. 50 m R 0:40,35; 2. 50 m S 0:33,60; 3. 100 m L 1:17,61. Finnja Fischer (03): 3. 50 m F 0:30,16; 3. 50 m R 0:35,84. Helena Lüns (03): 1. 50 m B 0:37,90; 1. 50 m F 0:30,14. Hendrik Schmitz (01): 1. 50 m R 0:27,88; 1. 50 m S 0:26,04. Ida Scholz (11): 2. 50 m F 0:50,45; 2. 50 m R 0:57,87. Jan Pieper (09): 2. 50 m F 0:41,23; 2. 50 m R 0:50,90; 3. 50 m S 1:00,31. Julian Schnieders (08): 3. 50 m R 0:55,11. Julius Hüsers (05): 2. 50 m B 0:44,42; 2. 50 m F 0:32,21; 2. 50 m R 0:41,51; 2. 50 m S 0:43,50; 2. 100 m L 1:26,67. Lana Bollmer (11): 3. 50 m B 1:01,59. Lara-Sophie Dreyer (AK 20/98): 3. 50 m B 0:46,92; 2. 50 m F 0:34,17; 2. 50 m R 0:40,38; 3. 50 m S 0:40,61. Lee-Ann Radtke (04): 3. 50 m F 0:29,99; 2. 50 m R 0:34,99. Leon Hüsers (02): 2. 50 m R 0:32,51. Linda Rolfes (03): 3. 50 m B 0:41,54. Linus Scholz (09): 1. 50 m B 0:56,73; 3. 50 m F 0:41,78; 1. 50 m R 0:45,72; 1. 50 m S 0:49,56; 1. 100 m L 1:47,73. Naemi Nyhuis (00): 1. 50 m B 0:39,81; 3. 50 m F 0:34,42; 3. 50 m R 0:42,97; 3. 50 m S 0:36,01; 2. 100 m L 1:20,59. Pierre Backers (09): 2. 50 m B 0:57,51. Sabrina Rakers (AK 25/93): 1. 50 m B 0:48,77; 2. 50 m F 0:33,70; 1. 50 m R 0:37,59; 2. 50 m S 0:40,34; 1. 100 m L 1:26,25. SG Freren (7 Titel/17 Vize/13 Bronze): Daphne Van Veen (09): 2. 50 m B 0:47,59; 1. 50 m F 0:36,69; 2. 50 m R 0:47,39; 2. 50 m S 0:47,02. Dorian Kielar (10): 3. 50 m B 1:04,86; 3. 50 m F 0:54,96; 3. 50 m R 1:10,67. Fabian Welzel (07): 2. 50 m F 0:32,67; 2. 50 m R 0:40,87; 2. 50 m S 0:37,62; 2. 100 m L 1:22,52. Jana Schiller (08): 2. 50 m B 0:44,08; 2. 50 m F 0:35,13; 2. 50 m S 0:43,18; 2. 100 m L 1:30,33. Kaja Lammerich (10): 2. 50 m B 0:55,06; 1. 50 m F 0:42,68; 3. 50 m R 0:53,72; 1. 50 m S 0:53,03; 1. 100 m L 1:51,20. Katharina Laumann (06): 1. 50 m B 0:40,57; 1. 50 m F 0:31,30; 2. 50 m S 0:36,30; 2. 100 m L 1:23,18. Leni Tasche (09): 3. 50 m B 0:47,82; 2. 50 m F 0:37,68; 2. 100 m L 1:41,71. Lina Lammerich (07): 1. 50 m F 0:32,11; 3. 50 m R 0:40,35; 2. 50 m S 0:36,69; 3. 100 m L 1:27,11. Marcel Kielar (07): 3. 50 m F 0:34,94; 3. 50 m R 0:42,73; 3. 100 m L 1:34,51. Ram¢n Rudminat (09): 3. 50 m B 0:58,60; 3. 50 m R 0:55,63; 3. 100 m L 1:56,94. Haselünner SV (5 Titel/2 Vize/2 Bronze/10 AK-Meister): Daniel Kemper (AK 30/87): 1. 50 m B 0:45,55; 1. 50 m F 0:37,06; Eva Steven (03): 3. 50 m S 0:35,23. Jan Schulze Bilk (08): 2. 50 m B 0:52,72. Linda Schute (AK 25/94): 1. 50 m F 0:32,73; 1. 50 m S 0:38,33; 2. 100 m L 1:29,38. Manfred Ahlers (AK 55/63): 1. 50 m F 0:30,81; 1. 50 m S 0:35,84; 2. 100 m L 1:22,05. Mathis Konermann (03): 3. 50 m S 0:34,44. Michael Remme (AK20/99): 1. 50 m B 0:37,12; 2. 50 m F 0:28,12; 2. 50 m R 0:32,66; 1. 50 m S 0:30,82; 1. 100 m L 1:10,94. Sarah Deters (02): 1. 50 m B 0:35,36; 1. 50 m F 0:28,02; 1. 50 m R 0:33,14; 1. 50 m S 0:29,83; 1. 100 m L 1:09,23. Sarah Traband (AK 20/96): 1. 50 m B 0:40,25; 3. 50 m F 0:34,92; 2. 50 m S 0:39,22; 2. 100 m L 1:24,64. Tessa Egbers (05): 2. 50 m B 0:45,47. SV Blau-Weiß Lingen (1 Titel/3 Vize/7 Bronze/2 AK-Meister): Jan Richtering (04): 3. 50 m B 0:36,08. Leon Manske (AK 20/96): 1. 50 m F 0:27,36; 1. 50 m R 0:31,88. Lisa Heilmann (AK 20/95): 2. 50 m B 0:44,35; 3. 100 m L 1:28,23. Lotta Schmerge (10): 1. 50 m B 0:48,90; 2. 50 m F 0:44,15. Nora Herzog (06): 2. 50 m B 0:41,41; 3. 50 m F 0:32,32; 3. 50 m R 0:40,03; 3. 50 m S 0:37,58; 3. 100 m L 1:23,58. Ronja Herzog (08): 3. 50 m B 0:48,33. Theo Grüner (11): 2. 50 m R 1:10,78.

Die Platzierten der offenen Kreismeisterschaften im Sprint in Twist (KR=Kreisrekord): Männer 50 m Freistil: 1. Claas Robben (00) SV Haren 0:24,15, 2. Felix Berling (02) TV Meppen 0:25,40; 3. Markus Hollen (04) SV Haren 0:26,58. 50 m Brust: 1. Felix Berling 0:31,03; 2. Claas Robben 0:33,23; 3. Edgar Volnenko (03) Sigiltra Sögel 0:34,83. 50 m Rücken: 1. Hendrik Schmitz (01) SC Twist 0:27,88; 2. Marius Hollen 0:29,76; 3. Felix Berling 0:30,56. 50 m Schmetterling: 1. Hendrik Schmitz 0:26,04; 2. Claas Robben 0:27,09; 3. Felix Berling 0:27,63. 100 m Lagen: 1. Felix Berling 1:03,18; 2. Claas Robben 1:05,30; 3. Marius Hollen 1:07,89. Staffeln:4 x 50 m Lagen: 1. TV Meppen (Jos Rodekirchen, Felix Berling, Justus Volmer, Henning Menke) 1:57,64; 2. SV Haren (Björn Achter, Marius Hollen, Marcel Knevel, Claas Robben) 2:00,03; 3. Haselünner SV (Michael Remme, Jan Schulze Bilk, Manfred Ahlers, Mathis Konermann) 2:29,79. 4 x 50 m Freistil: 1. TV Meppen (Felix Berling, Justus Volmer, Jos Rodekirchen, Henning Menke) 1:44,49 KR; 2. SV Haren (Marius Hollen, Björn Achter, Marcel Knevel, Claas Robben) 1:47,14; 3. SG Freren (Fabian Welzel, Ramón Rudminat; Marcel Kielar, Thilo Weggert) 2:30,68. Frauen 50 m Freistil: 1. Marcia Niemeyer (04) SV Haren 0:26,64; 2. Sarah Deters (02) Haselünner SV 0:28,02; 3. Emma-Christin Bartels (02) SV Haren 29,18. 50 m Brust: 1. Sarah Deters 0:35,36; 2. Marcia Niemeyer 0:36,59; 3. Helena Lüns (03) SC Twist 0:37,90. 50 m Rücken: 1. Marcia Niemeyer 0:31,91; 2. Sarah Deters 0:33,14; 3. Alina Wagner (03) WV Papenburg 0:34,16. 50 m Schmetterling: 1. Marcia Niemeyer 0:29,58; 2. Sarah Deters 0:29,83; 3. Annalena Koop (01) SV Sigiltra Sögel 0:32,70. 100 m Lagen: 1. Sarah Deters 1:09,23; 2. Marcia Niemeyer 1:10,71; 3. Sophia Mört (04) SV Haren 1:14,31. Staffeln 4 x 50 m Lagen: 1. SV Haren (Marcia Niemeyer, Johanna Drees, Emma-Christin Bartels, Sophia Mört) 2:10,92; 2. Haselünner SV (Eva Steven, Sarah Traband, Sarah Deters, Linda Schute) 2:17,18; 3. SV Wasserfreunde Dalum (Marie Gügelmeyer, Alina Merkers, Sofie Gügelmeyer, Lina Altevers) 2:27,61. 4 x 50 m Freistil: 1. SV Haren (Emma-Christin Bartels, Johanna Drees, Sophia Mört, Marcia Niemeyer) 1:55,73; 2. SC Twist (Finnja Fischer, Linda Rolfes, Fabienne Plaß, Lee-Ann Radtke) 2:03,32. 3. Haselünner SV (Sarah Deters, Linda Schute, Sarah Traband, Clara Schütte) 2:10,56. Mixed Staffeln 4 x 50 m Lagen: 1. SV Haren (Marcia Niemeyer, Emma-Christin Bartels, Marius Hollen, Claas Robben) 2:02,82; 2. TV Meppen (Jos Rodekirchen, Felix Berling, Rebekka Conen, Sandra Geiger) 2:05,13; 3. SC Twist (Leon Hüsers, Fabienne Plaß, Hendrik Schmitz, Lee-Ann Radtke) 2:06,41. 4 x 50 m Freistil: 1. SV Haren (Marcia Niemeyer, Marius Hollen, Emma-Christin Bartels, Claas Robben) 1:46,42; 2. TV Meppen (Felix Berling, Justus Volmer, Sandra Geiger, Nicole Heidemann) 1:47,48; 3. SV Sigiltra Sögel (Maja Großer, Edgar Volnenko, Annalena Koop, Eric Haring) 1:56,54.

Für Sigiltra Sögel (14 Titel) konnte Edgar Volnenko wieder einen Totalerfolg verbuchen wie auch der 14-jährige Dennis Abheiden für die Wasserfreunde Völlen-Papenburg (10 Siege). Der ausrichtende SC Twist kam auf 9 Titel bei 24 Vizemeistern. Die Jungtalente der SG Freren (7 Titel/17 Vize) rangierten vor dem Haselünner SV mit einer überragenden Sarah Deters, die für alle Siege sorgte. Die SV Wasserfreunde Lingen kamen auf einen Titel und insgesamt 11 Medaillen.