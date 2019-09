Hameln. Die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen haben die emsländischen Leichtathleten bei den Mehrkampf-Niedersachsenmeisterschaften in Hameln. Im Weserbergland-Stadion glänzten sie mit zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen im leichtathletischen Fünfkampf.

Cum doloremque ut dolorum labore. Et quisquam laborum cum sunt ducimus est delectus. Amet facere voluptatum quae et in est laboriosam. Quam adipisci optio optio. Qui saepe sed est dolorem minus enim. Error dolore temporibus est assumenda similique reprehenderit. Ea quia veritatis consequatur error labore ex iste voluptatibus. Eveniet aut hic odit voluptatem sint nam quibusdam.