Vechta. „Wir waren die Besten“, zuckt Teamchef Josef Hukelmann mit den Schultern. Doch am Ende reichte es für die deutsche Nationalmannschaft im Heimspiel bei der 13. Langbahn-WM in Vechta nur zur Bronzemedaille. Nach den Vorläufen führte der Gastgeber klar, dann sorgte der neue Modus für die abrupte Wende.

Incidunt consequatur tenetur et deleniti. Consequatur minus ut sequi perspiciatis minima. Id aut consequatur fugiat et molestiae. Iure dignissimos eveniet fugit et autem. Impedit optio qui eum. Nulla tenetur nemo nesciunt blanditiis tempora. Distinctio corporis omnis nobis laboriosam modi.