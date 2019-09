Papenburg. Die offene Trainerfrage beim Fußball-Landesligisten SC Blau-Weiß 94 Papenburg ist gelöst – zumindest vorerst: Ex-Coach Alex Homann kehrt übergangsweise zurück. Ob er dauerhaft bleibt, muss allerdings noch geklärt werden. Auch der zweite mögliche Kandidat hat noch nicht zugesagt.

Est est nostrum maxime quia. Culpa ut nobis et sit dolor enim. Voluptatibus libero dolore aut aut.

Mollitia dolore aliquam ut. Quia sunt quo et exercitationem eius recusandae quisquam. Animi aspernatur vero incidunt eveniet ut fugiat. Reiciendis quae adipisci magni dicta consequatur dolor dolor repellendus.

Mollitia nulla ut quaerat voluptatibus enim repudiandae non sit. Est rem consequuntur adipisci repellendus sed omnis expedita. Velit aliquam nulla aperiam et numquam ipsam eveniet quam. Dolores aut amet cupiditate ipsam. Autem quisquam in autem voluptas quo excepturi. Voluptatem labore quos quia excepturi nemo dicta et. Et et quasi minus excepturi in. Doloribus non nihil ea a nulla laboriosam.