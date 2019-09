Schied gegen die Löwen verletzt aus: Luca de Boer. Foto: Scholz

Lingen. Keine Panik lautet das Motto bei den Verantwortlichen der HSG Nordhorn-Lingen, obwohl der Aufsteiger in die 1. Handball-Bundesliga noch ohne Punkt am Tabellenende steht. Am Sonntag unternimmt das Team den fünften Anlauf. Kreisläufer Luca de Boer will trotz seines Bänderisses auf die Zähne beißen.