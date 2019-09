Hofft in Hameln auf einen Medaillenrang Laura Grönniger (r.) vom SV Germania Twist. Foto: Carsten Nitze

Twist . Zum Abschluss der Sommersaison in der Leichtathletik sind am Sonntag die Mehrkämpfer in Hameln gefordert. Im Weserbergland-Stadion finden die Fünfkampf-Niedersachsen-Meisterschaften der Frauen und Männer statt. Auch zehn emsländische Sportler sind vertreten.