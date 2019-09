Meldestopp beim 29. Schülersportfest in Papenburg CC-Editor öffnen

Spannende Wettkämpfe der Nachwuchs-Leichtathleten sind am Wochenende im Waldstadion in Papenburg zu sehen. Foto: Carsten Nitze

Papenburg. Noch einmal zwei Saisonhöhepunkte stehen an diesem Wochenende in den Wettkampfplänen der emsländischen Leichtathleten. Während die Nachwuchssportler beim 29. Schüler-Sportfest im Papenburger Waldstadion um Medaillen und Urkunden kämpfen, ermitteln die Erwachsenen in Hameln ihre Niedersachsenmeister im leichtathletischen Fünfkampf.