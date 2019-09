HSG spielt in der Emslandarena gegen Uwe Gensheimers Löwen CC-Editor öffnen

Einer der Stars bei den Rhein-Neckar-Löwen: Uwe Gensheimer. Der 32-jährige Linksaußen kehrte im Sommer aus Paris zurück. Foto: imago Images/Kadir Caliskan

Lingen. Premiere in der Emslandarena Lingen: Erstmals findet dort ein Spiel der 1. Bundesliga statt. Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen empfängt am Samstag um 20.30 Uhr die Rhein-Neckar Löwen, die sich am Freitag bereits auf den Weg ins Emsland gemacht haben.