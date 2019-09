Marius Hennekes spielt in der U23 des SC Spelle-Venhaus. Foto: Scholz

Spelle. „Ich habe es im ersten Moment gar nicht geglaubt.“ Marius Hennekes ist Fußballer der U 23 des SC Spelle-Venhaus und tritt am Samstagabend (7. September, 23 Uhr) in Mainz beim Torwandschießen des aktuellen Sportstudios im ZDF an. Sein Gegner ist ein ehemaliger Spieler des Hamburger SV.