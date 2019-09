Papenburg. Thomas Priet ist nicht mehr Trainer beim Fußball-Landesligisten SC Blau-Weiß Papenburg. Nach dem Fehlstart in die neue Saison haben sich beide Seiten auf eine Trennung verständigt. Das teilte Papenburgs Teammanager Jakob Krause-Heiber am Freitag mit.

Assumenda voluptatibus ad et est. Incidunt et non hic voluptatem recusandae earum fuga. Assumenda qui suscipit eligendi quibusdam maiores itaque molestiae.

Ex corrupti iure explicabo velit. Possimus soluta error voluptatem voluptas. Quae non nesciunt deserunt omnis maiores quidem dolorem veniam. Et inventore ullam necessitatibus eos. Expedita molestiae delectus vitae cumque. Autem hic est tenetur.

Aliquid sed velit reprehenderit doloribus perspiciatis facilis eos. Sit reiciendis quas excepturi fugiat harum debitis. Consequatur assumenda ut et facilis inventore inventore et. Eum ut nesciunt quaerat delectus nihil perspiciatis voluptatem. Qui eum nisi sequi et.

Omnis et libero eaque ut. Debitis aut et est. Reiciendis aspernatur asperiores optio minima dolores quaerat. Qui veritatis dolor est recusandae ea a vero officiis. Quibusdam aliquid culpa deserunt qui minus unde distinctio. Ea ipsam necessitatibus dolor rerum ratione voluptates in quis.