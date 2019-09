Sicherte sich mit einem beeindruckenden Endspurt den Niedersachsentitel über 800 Meter der U-20-Jugend: Jan-Niklas Ricke vom SV Union Meppen. Foto: Carsten Nitze

Braunschweig. Ein wenig verkehrte Welt haben die emsländischen Nachwuchsleichtathleten der U-16- und U-20-Jugend am Wochenende bei den Niedersachsenmeisterschaften in Braunschweig erlebt. Glänzten in den vergangenen Jahren oftmals die Athleten des jüngeren Jahrgangs mit reichlicher Medaillenausbeute, sorgten am Samstag und Sonntag fast ausschließlich die U-20-Jugendlichen für emsländisches Edelmetall.