Balingen. Niederlage im Vier-Punkte-Spiel: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben ihr erstes Auswärtsspiel nach der Rückkehr in die 1. Bundesliga verloren. Beim Mitaufsteiger HBW Balingen-Weilstetten unterlag das Team von Trainer Geir Sveinsson vor 2208 Zuschauern mit 23:25 (8:13).

