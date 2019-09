Lodz. Um den Einzug ins EM-Viertelfinale spielen heute (1. September) die beiden emsländischen Volleyballerinnen Lina Alsmeier und Jana-Franziska Poll. Um 18 Uhr treffen sie mit der deutschen Nationalmannschaft auf Slowenien.

Die Vorrunde hat Slowenien mit 2:3-Siegen (5 Punkte) auf dem vierten Platz in Gruppe B abgeschlossen. Da Polen als Gruppenzweiter der Gruppe B nicht auf den Gruppendritten der Gruppe D, Slowakei (da beides sind Ausrichter), treffen durfte, kam es zu Anpassungen im Spielplan. So müssen die Deutschen als Gruppensieger dennoch von Bratislava nach Lodz reisen und in Polen ihr Achtelfinale spielen.

„Wir kennen Slowenien ganz gut, haben 2017 in der WM-Quali gegen sie gespielt. Eine sehr spielstarke Mannschaft. Sie können ihr Spiel sehr schnell aufziehen. Aber es ist eine Mannschaft, gegen die wir sicher unsere Chancen haben,“ schätzt Bundestrainer Felix Koslowski den Achtelfinalgegner ein.

Routinier Poll

Bereits seit sechs Jahren ist Jana-Franziska Poll Nationalspielerin. Mit 31 Jahren ist die gebürtige Meppenerin die erfahrenste deutsche Spielerin im Kader. Zweimal zählte Poll bereits zu EM-Aufgeboten. 2013 gewann die Außenangreiferin beim Turnier in Deutschland und der Schweiz Silber. 2017 sprang Rang acht heraus. In der abgelaufenen Saison feierte Poll mit dem MTV Stuttgart die deutsche Meisterschaft.

Angreiferin Lina Alsmeier, die das Volleyball-ABC beim FC Leschede gelernt hat und vor zwei Jahren einen Vertrag beim Bundesligisten USC Münster erhielt, wurde etwas überraschend von Bundestrainer Felix Koslowski in den 14-er Kader für die EM berufen.