Hofft auf eine neue Bestzeit über 100 Meter Hürden der U-20-Jugend : Patricia Hansmann vom VfL Lingen. Foto: Nitze

Braunschweig. Einer der letzten Meisterschaftshöhepunkte der Sommersaison erwartet die U-16- und U-20-Leichtathleten an diesem Wochenende in Braunschweig. Auf der Sportanlage Rüningen ermitteln sie bei den Niedersachsenmeisterschaften in den Einzeldisziplinen und den Sprintstaffeln ihre Besten.