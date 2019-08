Lähden. Großer Bahnhof für die Goldmedaillengewinnerin: Das gesamte Team Sandmann, Vertreter der PSG Lähden und der Politik sowie viele Freunde und Bekannte haben Anna Sandmann nach der Rückkehr in der Heimat einen Empfang bereitet.

Sie stießen mit der Vierspännerfahrerin auf den Europameistertitel mit der deutschen Mannschaft (wir berichteten) an.

Als Anna Sandmanns Vater Christoph 1992 seine erste Goldmedaille mit der deutschen Mannschaft bei der WM im eigenen Land in Riesenbeck gewann, war seine Tochter noch nicht mal geboren. Am letzten Wochenende, 27 Jahre später, trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters und gewann mit der deutschen Mannschaft die Goldmedaille bei den Europameisterschaften in Donaueschingen. „Wenn mir vorher einer gesagt hätte, dass wir mit einer Goldmedaille und einem fünften Platz sowie einem siebten Platz für Papa zurückkommen würden, dann hätte ich gesagt ,träum weiter‘“, meinte Anna Sandmann in ihrer Dankesrede. Die 23-Jährige bedankte sich bei ihrem Team für die super Unterstützung, allen voran bei ihren Eltern und speziell bei ihrem Vater Christoph, der ihr die guten und erfahrenen Pferde überlasse und zurückgesteckt habe, was sie nicht als selbstverständlich ansieht.

Neben EM-Mannschaftsgold hatte Anna Sandmann im Einzel den fünften Rang belegt. Zuvor war sie bei der Zweispänner-DM Zweite geworden, hatte bei der DM der Vierspänner Platz drei geholt und beim CHIO Aachen Platz neun.

Für Anna Sandmann ist die Saison aber noch nicht beendet. Ab dem 9. September startet sie bei der WM der Zweispänner im sächsischen Drebkau.