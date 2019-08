Meppen. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Am Freitag (23. August) startet für die deutsche Frauen-Volleyballnationalmannschaft um die beiden Emsländerinnen Lina Alsmeier und Jana-Franziska Poll die Europameisterschaft. Auftaktgegner ist um 14.30 Uhr die Schweiz.

