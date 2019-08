2018 verabschiedete sich Yannick Fraatz bei der HSG. Foto: Leißing

Nordhorn. Natürlich ist es kein Spiel wie jedes andere, wie sollte es auch anders sein. Für Yannick Fraatz, einen der beiden Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten Bergischer HC, bedeutet der Saisonauftakt am Donnerstag in Nordhorn die Rückkehr in seine Heimatstadt.