Nordhorn. Farbe bekennen heißt es am Donnerstag (22. August) für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen: Zehn Jahre nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga melden sie sich am Abend zurück – nach sechswöchiger Vorbereitungszeit. Im heimischen Euregium werden gegen den Bergischen HC (Anwurf: 19 Uhr) viele Fans erwartet.

