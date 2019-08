Melle. Überaus erfolgreich haben sich die emsländischen Nachwuchs-Leichtathleten bei den Langstrecken-Regionsmeisterschaften der U14 bis U20 Jugend in Melle (Kreis Osnabrück) präsentiert. Mit äußerst starken Laufzeiten glänzten insbesondere Nele Heymann und Luis Heymann vom TuS Haren.

