Lingen. Rechtzeitig vor dem 1. Spieltag in der Handball-Bundesliga hat die HSG Nordhorn-Lingen einen neuen Trainer gefunden: Der Isländer Geir Sveinsson übernimmt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Heiner Bültmann, der aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegt.

Seit Montag befindet sich Sveinsson in Nordhorn und wird am Abend erstmals das Training im Euregium leiten. Der 55-Jährige betont, er habe "keine Sekunde gezögert, als das Angebot kam, in der Bundesliga zu arbeiten. Gerade bei so einem großartigen Verein, mit zwei tollen Hallen und solchen Fans. Darauf freue ich mich riesig."

"Geir hat bei seinen vergangenen Stationen sehr gute Arbeit geleistet", zeigt sich HSG-Geschäftsführer Matthias Stroot überzeugt vom neuen Coach. Sveinsson sei sehr kommunikativ und habe eine sehr positive Ausstrahlung, fügt er hinzu. "Darüberhinaus hat er einen ähnlichen Gedanken vom Handball, der Kultur und der Führung, wie es die Mannschaft in den letzten Jahren gewohnt war."

Isländischer Nationalcoach

Sveinsson war von März 2016 bis Februar 2018 isländischer Nationaltrainer und von Juli 2014 bis Dezember 2015 Chefcoach beim SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga. Auch Bregenz in Österreich zählte zu seinen Stationen . Seit Januar 2019 trainierte Sveinsson den isländischen Verein Akureyri Handboltafélag, konnte das Team jedoch nicht vor dem Abstieg aus der höchsten Liga Islands retten.

Einstand am Donnerstag

Im ersten Saisonspiel am kommenden Donnerstag (22. August) gegen den Bergischen HC (19 Uhr im Euregium) wird Sveinsson erstmals als HSG-Trainer an der Seitenlinie stehen.

1988 in Seoul

Lange Zeit war Sveinsson, der auch für Wuppertal in der Bundesliga spielte, Kapitän seiner Nationalmannschaft und isländischer Rekordnationalspieler. Erst bei der Europameisterschaft 2018 überholte Gudjon Valur Sigurdsson den Kreisläufer. Mit der isländischen Nationalmannschaft nahm der 340-fache Nationalspieler an den Olympischen Spielen 1988 in Seoul teil und führte sie 1992 in Barcelona als Kapitän zu Platz 4. Sein größter Erfolg auf Vereinsebene war der Gewinn des EHF-Pokals 1994 mit CBM Alzira.

Bültmann legt Pause ein

Vor zwei Wochen hatte die HSG Nordhorn-Lingen mitgeteilt, dass Bültmann sein Traineramt niederlegt. Der 48-Jährige leidet an einem Erschöpfungssyndrom. „Nach langer und reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich eine Pause brauche. Die Entscheidung so zu treffen ist mir unheimlich schwer gefallen“, sagte Bültmann. Seitdem betreuten der ehemalige Spieler Frank Schumann gemeinsam mit Co-Trainer Ralf Lucas die Mannschaft. Auch am vergangenen Wochenende beim Auftakt im DHB-Pokal. Dort hatte Nordhorn-Lingen am Sonntag durch eine 21:31-Heimniederlage gegen den SC DHfK Leipzig das Achtelfinale verpasst.

Absage von Obinger

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Matthias Obinger der HSG abgesagt hatte. Der Sportwissenschaftler aus Würzburg, von 2015 bis 2019 Coach der DJK Rimpar führte als Gründe die räumliche Distanz, die Kurzfristigkeit und seine Arbeit an der Deutschen Berufsakademie Sport und Gesundheit an.