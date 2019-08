Nordhorn. Gelungener Aufgalopp im heimischen Euregium: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben am Samstagabend im DHB-Pokal ihr erstes Pflichtspiel gewonnen. Am Sonntag geht es im Finale des First-Four Turniers um den Einzug ins Achtelfinale.

Mit 34:26 entledigte sich Nordhorn-Lingen seiner Pflichtaufgabe SG Schalksmühle-Halver Dragons. Zur Pause hatte das Zwei-Städte-Team mit 16:11 geführt.

Der Drittligist warf zwar nach 33 Sekunden das erste Tor, aber nach und nach fanden die Gastgeber besser in die Partie. Konzentriert gingen sie die Aufgabe an. Die erste Sieben bildeten Björn Buhrmester, Lasse Seidel, Patrick Miedema, Georg Pöhle, Julian Possehl, Neuzugang Robert Weber und Luca de Boer. Die zwei anderen Neuen, Anton Prakapenia und Dominik Kalafut, kamen von der Bank.

Während Co-Trainer Ralf Lucas dort saß, verfolgte Frank Schumann das Geschehen überwiegend im Stehen. Beide fungieren nach dem Rückzug von Coach Heiner Bültmann, der an einem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet, als Interimsduo. Möglicherweise präsentiert die HSG in der kommenden Woche einen neuen Trainer. Nächsten Donnerstag (22. August) steht der 1. Spieltag in der 1. Bundesliga an. Dann erwartet die HSG den Bergischen HC.

Zuvor hatte sich der künftige Ligarivale SC DHfK Leipzig mit 40:27 (22:16) gegen den TSV Altenholz durchgesetzt.

Das Endspiel zwischen Nordhorn-Lingen und Leipzig findet am Sonntag um 17 Uhr ebenfalls im Euregium statt. In der Vorbereitung schlug Leipzig vor dreieinhalb Wochen die HSG in einem Testspiel mit 30:29.