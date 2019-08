Einer von drei Zugängen: Im linken Rückraum der HSG Nordhorn-Lingen will der 1,96 Meter große Anton Prakapenia (links) für Treffer sorgen. Foto: Werner Scholz

Nordhorn. Der Auftakt in der 1. Bundesliga rückt näher. Bevor die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen jedoch am kommenden Donnerstag den Bergischen HC empfangen, müssen sie in der 1. Runde des DHB-Pokals ran.