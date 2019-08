Meppen. In einsamer Mission reist Leichtathletin Julia Todt vom SV Union Meppen an diesem Wochenende zu den Deutschen- Jugend-Mehrkampf-Meisterschaften nach Ulm (Bayern).

Die Norddeutsche Vizemeisterin und Niedersachsen-Meisterin im Siebenkampf der U-18-Jugend ist die einzige Emsländerin der Titelkämpfe im Ulmer Donaustadion. Will sich Todt im mit 53 Teilnehmerinnen größten Starterfeld der Veranstaltung allerdings im mittleren Drittel ihrer Altersklasse platzieren, muss sie, in der Addition von 100 Meter Hürden- und 200 Meter Sprint, Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen und Speerwurf, sowie der 800 Meter Mittelstrecke, mit persönlichen Bestleistungen am Fließband aufwarten.