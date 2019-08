Lingen. Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen hat sich bei der Trainersuche eine Absage eingehandelt. Der ehemalige Coach der DJK Rimpar, Matthias Obinger, fand die Aufgabe zwar reizvoll, beschied die Anfrage aber negativ.

Aut corporis soluta in perferendis dolor tempore. Enim possimus amet doloribus veritatis distinctio. Repudiandae non autem maxime est illum ad natus. Aut maxime earum sed aspernatur quam. Velit sapiente asperiores cumque dignissimos repellendus animi. Quos qui voluptas reprehenderit quas aut veniam alias. Qui corporis at totam cum error.