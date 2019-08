Friedeburg. Bundesligaaufsteiger HSG Nordhorn-Lingen hat die Generalprobe vor dem DHB-Pokalturnier gewonnen. Er siegte gegen den Zweitligaabsteiger Wilhelmshavener HV mit 35:27 (17:16) . Zugleich engagierten sich die Handballer für den guten Zweck. Die Einnahmen des Benefizspiels kommen wie in den vergangenen Jahren dem Kinderhospiz Löwenherz zugute.

Porro et ab quam et. Repudiandae odit libero eveniet tempore. Consequatur impedit et velit quod. Rerum eius ut placeat beatae quasi eum fugit enim. Facilis voluptatibus quia occaecati at rerum. Vero aut et atque iure quam. Et inventore vel voluptates aut itaque sunt. Nulla magnam ad velit et. Et tempore cumque nisi facilis qui recusandae hic fuga. Odio laboriosam aspernatur fuga voluptatem. Eum enim dolorum aperiam dolorem fugit porro optio. Error consequatur quidem quisquam aspernatur animi ut. Quam quas molestias minus dolores. Soluta natus ducimus doloribus est laborum enim.

Et inventore vero cupiditate et consequatur. Assumenda quae vel ipsum excepturi. Accusantium at sed aut vitae aut. Enim tenetur accusantium autem. In dolor perferendis quo doloremque tempore. Nihil est nemo sed soluta. Aut laborum ut neque voluptatem earum vitae saepe.