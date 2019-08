Lingen. Wiedersehen mit dem letzten Gegner der 2. Liga: Handball-Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen bestreitet am Freitag um 19 Uhr in Friedeburg gegen den Wilhelmshavener HV den letzten Test vor der ersten Pflichtaufgabe im DHB-Pokal.

