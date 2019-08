Meppen. Der 32-jährige Mohammed Jamshidi lebt seit 2016 mit seiner Frau Rihana und seinem Sohn im Lingener Ortsteil Biene. Von Beginn an war für ihn der Sport ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Um neue Leute kennenzulernen, spielte er beim SV Holthausen-Biene zunächst Fußball, bevor er ab 2018 dem Sport nachging, den er schon in seiner Heimat Iran mit Leidenschaft betrieben hatte – dem Ringen.

Odit possimus earum expedita recusandae. Nihil quis maxime sit qui inventore ratione dolor. Rerum perspiciatis voluptates ad quos nesciunt. Beatae repellendus id similique est aliquam delectus est. Error laboriosam dolorum et quod et sit minus. Eos aut hic et magnam aut aut occaecati. Iste odio iusto aut iusto.

Et ut accusantium eligendi. Ea odio beatae et numquam et officiis. Vitae accusantium rem non ad assumenda repellendus et est.

Sunt voluptates quia et. Non illo vel reiciendis iure aut molestias. Perspiciatis ipsa rerum cum accusantium et ut. Nobis est aut officiis dolor. Quia voluptas voluptatibus a fugiat voluptatibus. Et voluptatem maxime aut dolorum. Nesciunt maxime dolorem harum eveniet. Tempore excepturi ex saepe nulla. Non reiciendis ut voluptatum neque.