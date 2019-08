Triathlon: Jonas Ebbecke in Maastricht auf dem Podium CC-Editor öffnen

Zeigte sich beim Zieleinlauf mehr als zufrieden: Jonas Ebbecke. Foto: Hartmut Ebbecke

Maastricht. Für Jonas Ebbecke läuft es in dieser Saison richtig rund: Der Triathlet vom ESV Lingen erreichte beim Ironman 5i50 in Maastricht als 67. die Ziellinie und feierte in seiner Altersklasse (AK 18 bis 24) einen zweiten Platz.