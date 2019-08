Strahlte nach ihrem Erfolg: Emma Kohl vom SC Spelle-Venhaus. Foto: Gerrit Geerds

Detmold. Mit Emma Kohl und Sophia Faulhaber waren zwei Tennisspielerinnen vom SC Spelle-Venhaus beim 34. Nationalen Deutschen Jüngstentennisturnier in Detmold dabei. Kohl war in der Last Hope Runde siegreich. Faulhaber schaffte es unterdessem in die Pokalrunde, musste sich jedoch einer älteren Spielerin geschlagen geben.