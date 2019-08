Nordhorn. Mit dieser Nachricht hat wohl keiner gerechnet: Knapp zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart hat die HSG Nordhorn-Lingen mitgeteilt, dass Heiner Bültmann aus gesundheitlichen Gründen in seinem Amt als Trainer der HSG Nordhorn-Lingen pausieren wird.

