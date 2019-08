Für Jasmin Wulf (VfL Lingen) war es trotz Platz 14 ein schöner Saisonabschluss. Archivfoto: Carsten Nitze

Berlin. Während bei den Schwimmern mit Sophie Buß, Hendrik Schmitz, Felix Berling und Sarah Dall vier emsländische Schwimmer bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin am Start standen. Hielt bei der ebenfalls in "Die Finals" integrierten Deutschen Meisterschaft der Leichtathleten die Lingener 200-Meter-Läuferin Jasmin Wulf die emsländische Flagge hoch.