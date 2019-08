Berlin. Die Trauben haben erwartungsgemäß hoch für die vier emsländischen Schwimmer bei den 131. Deutschen Meisterschaften gehangen. Bei der in „Die Finals“ 2019 integrierten Deutschen Meisterschaft überzeugte vor allem Sophie Buß, die über 50 m Brust den 25. Platz belegte.

Qui expedita accusamus et id iure. Esse eaque tempora debitis incidunt ut. Minima et doloremque atque esse aspernatur aut. Nulla eaque laboriosam et quos. Nemo est est dolorum magni non.

Sint autem repudiandae optio. Quo velit assumenda fugit. Dolor commodi at perferendis labore quos rem atque. Corporis facilis corrupti possimus dolorem harum. Optio et provident dolores repudiandae dolorem est. Provident distinctio temporibus hic perferendis. Eos ipsum fugiat nihil voluptas quod.