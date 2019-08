Meppen. Der Marathon am 6. Oktober in Bremen rückt immer näher. Obwohl der Oktober noch sehr weit weg zu sein scheint, sind es nur noch knapp neun Wochen bis zu meinem ersten Marathon. Das Training wurde vor kurzem noch mal angezogen. Zudem habe ich mich mit dem emsländischen Top-Läufer Thomas Bruns zu einer interessanten Laufeinheit getroffen.

Der Urlaub ist vorbei. Jetzt geht es ans Eingemachte. Seit rund zwei Wochen läuft die richtige Vorbereitung auf den Marathon. Das Trainingsprogramm, das mir mein Trainer Matthias Strotmann vorgibt, sieht jetzt drei statt zuvor zwei Einheiten vor. Die Umstellung war allerdings kein Problem. In meinen zwei Wochen Urlaub hatte ich genügend Zeit, mich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen.

Thomas Bruns' unzählige Titel

Während dieser Zeit habe ich mich auch mit dem Läufer Thomas Bruns zu einer kurzen Laufeinheit getroffen. Zwar habe ich bei meinem Besuch seinen Trophäenschrank nicht direkt sehen können, aber er dürfte prall gefüllt sein. Der Läufer vom SV Union Meppen ist seit vielen Jahren einer der Besten in der emsländischen Läuferszene und von den Podien in der Region kaum wegzudenken. Der 40-Jährige läuft natürlich in ganz anderen Sphären als ich, aber der Austausch mit einem solchen Sportler war äußerst interessant. Bruns hat bisher mehrere Niedersachsenmeistertitel gefeiert. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften landete er einst auf dem sechsten Platz. 2014 lief der damals 36-Jährige in rund acht Stunden von Salzbergen nach Papenburg über 100 Kilometer quer durch das Emsland. Außerdem spulte er 2006 in Duisburg einen Halbmarathon in nur 1:07:36 Stunden ab. Zum Vergleich: Bei meinem letzten Halbmarathon in Löningen (2:10:31 Stunden) habe ich fast doppelt so lange gebraucht.

Zunächst haben wir uns ein wenig über unseren Laufstil unterhalten. Während Bruns beim Laufen fast ausschließlich mit der vorderen Hälfte seines Fußes den Boden berührt, rolle ich beim Laufen über die Ferse ab. Dadurch gehe ein wenig Energie verloren, vor allem, wenn man eine neue Bestzeit aufstellen wolle. Dennoch riet mir Bruns davon ab, jetzt noch meine Lauftechnik umzustellen. Vor allem, da jeder einen anderen Stil hat und man sich bei einem Marathon einfach wohlfühlen solle, als die ganze Zeit sich auf eine neue Technik zu konzentrieren. Zudem sei die Zeit bis zum Start beim Bremen-Marathon dafür zu kurz und einen ganzen Marathon nur auf den Fußballen, wie bei einem Zehn-Kilometer-Lauf, zu bewältigen, sei schier unmöglich. "So etwas können nur Weltklasseläufer wie Eliud Kipchoge. Uns platzen irgendwann die Waden", erzählte Bruns mit einem Augenzwinkern.

Anzeige Anzeige

Abwechslung beim Training ist wichtig

Damit meine Trainingsläufe aber nicht zu stupide ablaufen, hat er mir interessante Tipps (im Video) gegeben, die ich gut in mein Programm einbauen kann. So würden mir Hopser-Läufe oder das Ranziehen der Knie an die Brust noch mal einen anderen Tritt geben. Auch im Stand aus gehockter Haltung hochspringen und genauso wieder landen, würde nochmal andere Muskelgruppen ansprechen, die beim normalen Dauerlauf weniger trainiert werden würden. Bei allen Übungen geht der Impuls aus dem Fußgelenk heraus.

Diese verdammten Steigerungsläufe

Zu guter Letzt gab mir Bruns den Rat mit auf den Weg in meinen Trainingseinheiten drei Steigerungsläufe von rund 150 Meter einzubauen. "Dadurch kannst du deinen Stil auch noch mal ein wenig verbessern. Ich weiß, dass es hart ist, sich jedesmal dazu zu überwinden und du mich dafür gerade bei längeren Einheiten verfluchen wirst, aber du wirst sehen, dass es sich lohnt. Zudem treibt es die Bildung von Testosteron an, was dein Training schneller voran bringt und dir gleichzeitig dabei hilft, schneller zu regenerieren."

Der Steigerungslauf Die Steigerungsläufe sollten in jedem Trainingsplan, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, vorkommen.Dadurch kann ein effektiverer und ökonomischerer Laufstil angeeignet werden. Gleichzeitig dient es dazu, schneller zu werden. Bei einem Steigerungslauf wird das Lauftempo vom normalen Traben bis hin zum Sprint über eine bestimmte Strecke (bei mir ungefähr 150 Meter) sukzessive gesteigert.

Anschließend erzählte mir Bruns noch bei einer Flasche Wasser, dass man als Läufer schon ein bisschen verrückt sein müsste. Er selbst sei ungefähr sechsmal in der Woche auf den Laufstrecken in Meppen zu finden. "Nach der Arbeit schnappe ich meine Laufschuhe und laufe einfach los. Manchmal etwas länger, manchmal etwas kürzer." Nach einem Zehn-Kilometer-Wettkampf in Münster kurz vor unserem Treffen, den er in 34:23 Minuten gelaufen ist, folgte ein 17-Kilometer-Lauf am nächsten Tag in 1:05 Stunden, was einer Pace von 3:50 min/km entspricht. Der Kerl ist also wirklich verrückt - aber im absolut positiven Sinne.

Gemeinsam mit dem SV Dohren werde ich übrigens am 25. August (Startzeit 11 Uhr) einen Zehn-Kilometer-Lauf veranstalten. Startplatz ist der Dohrener Sportplatz. Die Startgebühr, für Teilnehmer ab 13 Jahren, beträgt 3 Euro. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Start umsonst. Die gesamten Einnahmen werden der Grundschule Dohren gespendet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Alle Laufinteressierten Kinder und Erwachsene sind zu diesem lockeren Lauf herzlich eingeladen.

Weitere Infos rund um den Lauf erhalten Sie bei Thorsten Wester: twdohren@gmail.com oder 0174-9853670.

Begleiten Sie mich auf dem Weg zum Marathon

Ich werde weiterhin regelmäßig über meine Begegnungen, Erfahrungen und Trainingsfortschritte für den Bremen-Marathon am 6. Oktober schreiben. Wenn Sie noch einen Tipp für mich haben, eine gute Laufstrecke im Emsland kennen oder einige Kilometer mit mir gemeinsam laufen und ein Teil meiner Kolumne werden möchten, melden Sie sich einfach bei mir unter: h.harlacher@noz.de. Folgen Sie mir auch bei Instagram (@henningway_h). So sind Sie bei meinem Training noch näher dabei.

Ich freue mich weiterhin auf viel Post und bis demnächst! Ich halte Sie auf dem „Laufenden“.

Die weiteren Artikel: