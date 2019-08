Wird in Spelle nicht spielen: Georg Pöhle. Foto: Werner Scholz

Spelle. In zwei Wochen steht für die Handballer von Bundesliga-Rückkehrer HSG Nordhorn-Lingen mit der ersten Runde im DHB-Pokal der Pflichtspielauftakt an. Am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann einen weiteren Test. In Spelle trifft die HSG um 18 Uhr auf den Zweitligisten TuSEM Essen.