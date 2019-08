Berlin. Zehn Deutsche Meisterschaften werden am Wochenende (3. und 4. August) in Berlin unter dem Titel „Die Finals 2019" ausgetragen. Bei den Schwimmern springen auch vier Sportlerinnen und Sportler aus dem Emsland vom Startblock.

Am Samstag starten Sophie Buß (TV Meppen) in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark über 50 Meter Brust und die Dalumerin Sarah Dall (jetzt Kopfsprung Köln) über 50 Meter Freistil. Für zwei Disziplinen am Sonntag hat sich der 17-jährige Felix Berling für 50 Meter Brust und Freistil qualifiziert. Seine DM-Premiere feiert Hendrik Schmitz vom SC Twist über 50 Meter Schmetterling ebenfalls zum Abschluss der 131. Deutschen Meisterschaften.



20 Stunden Liveübertragung bei ARD und ZDF

Neben den Wettkämpfen der Schwimmer werden in Berlin die Sieger im Bahnradsport, Bogensport, Boxen und Kanu, in der Leichtathletik, beim Modernen Fünfkampf, Schwimmen sowie Turnen, Triathlon und Trial ermittelt. Mehr als 3300 Sportlerinnen und Sportler kämpfen binnen 48 Stunden um insgesamt 202 Entscheidungen. ARD und ZDF begleiten das Wochenende der Deutschen Meisterschaften mit fast 20 Stunden Live-Übertragung im Fernsehen. Hinzu kommen Livestreams: für echte Fans sind alle Wettbewerbe in voller Länge im Internet zu sehen.