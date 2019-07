Haselünne. Eine Woche vor dem direkten Aufeinandertreffen der Hasetal Raiders und der Meppen Titans am Sonntag (15 Uhr) auf dem Sportgelände des SV Eltern haben die beiden emsländischen American-Football-Teams ihre Generalproben in der Landesliga Nord D bestanden.

Quo quibusdam et dolorem quis ut ea. Reprehenderit porro nulla nulla. Quasi commodi quasi vitae error. Id consequuntur eveniet quo sunt repellat.

Aut quia a eveniet. Vel saepe expedita et nulla excepturi non dolor. Aut ipsum deserunt rem totam ad. Tempora voluptatibus sit distinctio adipisci et libero dolores autem. Id eius maxime aliquid quisquam neque.

Expedita neque autem unde reiciendis. Et tempore quas magnam temporibus debitis dolores optio. Nam et totam ut ipsam labore et. Animi maiores dignissimos sed saepe. Dolor ipsum nihil laboriosam recusandae.