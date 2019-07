Eschwege. Zweite Niederlage im dritten Testspiel für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen. Im hessischen Eschwege unterlag der Bundesliga-Aufsteiger am Samstag mit 27:30 (12:15) gegen den künftigen Ligakonkurrenten HC Erlangen.

Lange Zeit verlief das Duell ausgeglichen. Die HSG Nordhorn-Lingen erwischte den besseren Start in die Partie und ging bis zur zehnten Spielminute mit 6:3 in Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer kämpfte sich Erlangen zurück. Aus einer stabilen Abwehr heraus zogen die Franken bis zur Pause mit sehenswerten Treffern vom Kreis oder über den Rückraum auf 15:12 davon.

Manko Chancenverwertung

Auch die HSG-Umstellung auf die 5:1-Abwehr brachte Erlangen nicht von der Siegerstraße ab. Am Ende scheiterten die HSG-Spieler zu häufig am gegnerischen Torwart Nikolas Katsigiannis, der in der zweiten Halbzeit zwischen den Pfosten stand. Katsigiannis wurde hinterher als Man of the Match ausgezeichnet. "Wir haben einfach gegen die beiden Torhüter viel zu viele freie Chancen liegen lassen", bilanzierte HSG-Coach Heiner Bültmann. Der große Unterschied zur 1. Liga sei die Qualität der Torhüter, merkte der Trainer an. "Es war wichtig, dass wir das jetzt auch schon gespürt haben." Der zweite Erlangen-Keeper Carsten Lichtlein, Ex-Nationalspieler und früher in Gummersbach, absolvierte die erste Hälfte.

Müdigkeit

Kopf und Körper seien am Ende des Trainingslagers sehr müde gewesen, so Bültmann. Man habe in den beiden Tests gegen Leipzig und Erlangen gespürt, dass keine Welten zwischen seiner Mannschaft und den etablierten Erstligisten liegen. "Wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Das gibt auch viel Selbstbewusstsein für die Saison. Aber klar, man hat auch gesehen, dass noch etwas fehlt." Erlangen sei in der Chancenauswertung effizienter gewesen. Der Wille, die Einstellung und spielerische Qualität seiner Spieler überzeugte Bültmann. "Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind."

Bültmann wechselte komplett durch. Nur der langzeitverletzte Nicky Verjans und Levin Zare kamen nicht zum Einsatz. Mit der Benefizpartie gegen Erlangen endete das Trainingslager von Nordhorn-Lingen in Finsterwalde.

Drei Testspiele

Am vergangenen Mittwoch hatte das Zwei-Städte-Team gegen 29:30 gegen Erstligist SC DHfK Leipzig verloren. Im ersten Testspiel hatte es einen 49:18-Sieg gegen den Landesligisten Spvg. Hesselteich gefeiert.

Mittwoch gegen Emsdetten

Das nächste Testspiel bestreitet die HSG am kommenden Mittwoch (31. Juli) beim letztjährigen Ligarivalen TV Emsdetten. Danach geht es noch gegen TuSEM Essen (3. August), ASV Hamm-Westfalen (7. August) und Wilhlmshavener HV (9. August), ehe am dritten August-Wochenende der Pflichtspielauftakt ansteht: Die Auslosung zur 1. Runde des DHB-Pokals hat ergeben, dass Nordhorn-Lingen auf die SG Schalksmühle-Halver Dragons trifft. Bei einem Sieg wartet dann der Sieger aus der Begegnung SC DHfK Leipzig und TSV Altenholz auf das Zwei-Städte-Team Die Partien finden am 17. und 18. August im heimischen im Euregium statt.

Bundesligastart am 22. August

Am Donnerstag, 22. August, 19 Uhr, steht das erste Bundesliga-Heimspiel gegen den Bergischen HC auf dem Programm. Dann folgen die Partien bei HBW Balingen Weilstetten (Sonntag, 1. September, 16 Uhr), beim SC Magdeburg (Mittwoch, 4. September, 19 Uhr) sowie gegen die Rhein-Neckar Löwen (Samstag, 7. September, 20.30 Uhr).