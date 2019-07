Meppen. Vom heutigen Freitag bis Sonntag finden die Deutschen Jugendmeisterschaften der U-20- und U-18-Leichtathleten in Ulm statt. Vier emsländische Sportlerinnen sind gemeldet.

Amelie Vedder (Union Meppen, U20) hat ein Doppelstartrecht über 400 und 800 Meter. Sie hatte sich auf der kürzeren Distanz Anfang Juni in Zeven qualifiziert (58,01 Sek.), zwei Wochen später legte sie in Göttingen über 800 m nach (2:15,32 Min.). Am vergangenen Wochenende lief sie in Hannover eine persönliche Bestzeit (2:12,54).



Schute überraschte mit Titel-Comeback

Marit Schutte (LAV Meppen, U18) ist über 3000 Meter gemeldet. Nach einem Ermüdungsbruch im Mittelfuß meldete sie sich gerade erst in Hannover als Norddeutsche Meisterin zurück (10:37,81 Minuten) .

Heymann startet über 1500 Meter

Nele Heymann (TuS Haren, U18) ist sowohl über 800 als auch über 1500 Meter startberechtigt. Sie hat sich in Absprache mit Trainer Christian Kuhl frühzeitig für einen Start über 1500 Meter entschieden und auch für diese Distanz das Training angepasst. In der Reihenfolge der Zeiten liegt sie auf Rang 14 (4:47,34. Es scheint schwer, aber nicht unmöglich, das Finale der zwölf schnellsten Läuferinnen zu erreichen. „Jahresziel war das Erreichen der Qualifikation, alles was jetzt noch kommt ist Zugabe“, sagt Kuhn. Heymann gehört noch zum jüngeren Jahrgang. Nur zwei gleichalte Athletinnen sind mit einer schnelleren Zeit gemeldet.

Leigers heute im Kugelstoßen gefordert

Nadine Leigers (SC Osterbrock/U18) startet heute im Kugelstoßen. Sie qualifizierte sich bereits im Mai in Oldenburg. Mit der Weite von 14,58 Metern ist sie beste Sportlerin aus Niedersachsen im Wettbewerb.